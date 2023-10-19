Зеленский рассказал, когда и где будет третья встреча советников по "формуле мира"
Президент Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом в четверг подтвердил, что следующая встреча по украинской формуле мира на уровне советников состоится на Мальте.
Это следует из опубликованного главой государства в соцсетях сообщения, пишет "Европейская правда".
Зеленский отметил, что обсудил с Байденом "следующие совместные шаги в продвижении "формулы мира".
"Я приветствовал решение США прислать своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца", – добавил он.
Ранее о вероятности проведения встречи по "формуле мира" на Мальте в конце октября говорили источники "ЕвроПравды".
В Офисе президента выражали надежду, что во встрече могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы".
"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.
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