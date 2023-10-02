Кулеба: В ЕС есть консенсус относительно членства Украины, вопрос во времени

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам неформальной встречи глав МИД государств Евросоюза в Киеве заявил, что в европейских столицах существует консенсус относительно будущего членства Украины.

Об этом Кулеба сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам главы МИД, за столом переговоров министров "чувствовался консенсус: это (членство Украины. – Ред.) только вопрос времени".

"Все настроены двигаться вперед с максимальной скоростью с учетом всех реформ, которые проводила, проводит и будет проводить Украина", – отметил министр.

"Наш ключевой сигнал был такой: мы выполним все семь ключевых рекомендаций Еврокомиссии для открытия переговоров о членстве. Ожидаем, что они будут оценены честно, прозрачно, без дополнительных условий. И атмосфера свидетельствует, что у нас есть консенсус по этому поводу", – добавил Кулеба.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

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