Кулеба: Конфискация активов РФ снимет с нее лишнее бремя

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза призвал активизировать работу над формулировкой юридической основы для передачи арестованных российских активов Украине.

Об этом Кулеба сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент "Европейской правды".

Министр признал, что есть ряд правовых вопросов, которые должны быть решены, но, добавил он, не существует таких правовых вопросов, которые не могут быть решены, когда есть понимание юристами, что для этого есть политическая воля, и в рамках верховенства права такие решения могут быть найдены.

По его словам, создание такого механизма и передача российских активов облегчит жизнь всем – и Украине, которая получит дополнительный ресурс, и ЕС, который найдет четкое правовое решение, что делать с этими средствами, а также облегчит финансовое бремя, которое несет европейская сторона.

"Нужно лишь найти этот механизм, и время для этого настало. Это облегчит жизнь и самой РФ, поскольку она избавится от лишнего бремени в виде замороженных денег", – резюмировал Кулеба.

Ранее сообщалось, что государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Известно, что в новом проекте санкций могут быть ранее анонсированные ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи".

Также журналисты узнали, что ЕС наконец попытается одобрить предложение использовать доходы, полученные от замороженных активов центрального банка России, для помощи в восстановлении Украины.