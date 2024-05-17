В Германии ультраправого политика в пабе ударили пепельницей по голове

В депутата регионального земельного парламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Мартина Шмидта бросили пепельницу в пабе в северогерманском городе Шверин, в результате чего тот получил травму головы.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

По словам полиции, сразу после полуночи 52-летний мужчина сначала оскорбил Шмидта, а затем напал на него с пепельницей.

Фракция "АдГ" в региональном парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания сообщила, что политика доставили в больницу, а утром в пятницу его выписали.

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По данным правоохранителей, нападавший утверждал, что придерживается левых взглядов и действовал по политическим мотивам. Сейчас против него ведется расследование по факту нанесения опасных телесных повреждений и оскорбления.

Недавно неизвестные забросали камнями и зажигательным устройством дом депутата городского совета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в восточногерманском городе Галле.

Ранее в немецком Штутгарте совершили нападение на двух депутатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Ответственность за инцидент взяла на себя ультралевая группа.

Перед этим установили трех человек, которые вероятно были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке. Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.

Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.

На одну из членов СДПГ напали в библиотеке.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и министры внутренних дел 16 федеральных земель заявили, что хотят ужесточить законы для защиты политиков и помощников на выборах от политически мотивированного насилия.