Россия подогревает ненависть к Швеции в мусульманских странах - шведский чиновник

Руководитель Управления психологической защиты Швеции Магнус Хьорт, ответственный за противодействие дезинформации, заявил, что Россия использует исламистскую пропаганду для подрыва имиджа страны в мусульманском мире.

Об этом Хьорт рассказал в интервью The Times, пишет "Европейская правда".

По словам руководителя шведского учреждения по противодействию дезинформации, Россия нагнетает критику страны в мусульманском мире, очевидно пытаясь дестабилизировать Швецию в период неопределенности на ее пути к членству в НАТО.

"Россия, безусловно, действует оппортунистически. Они подхватывают эти темы и обвиняют Швецию в исламофобии. Они пытаются использовать нарратив об исламофобии и о том, что мы прикрываемся свободой слова", – объясняет Хьорт.

Он добавил, что цель действий Москвы – "создать проблемы для Швеции и одновременно создать впечатление, что Россия – очень хорошая страна, которая защищает ислам".

Хьорт также говорит, что российская кампания против Швеции не ограничивается только темой якобы антиисламизма в стране. Кремлевские "фермы троллей" нацелены на шведских политиков, средства массовой информации и граждан с пропагандой.

Среди тем российской пропаганды в Швеции – показать, что общество "сексуально и морально коррумпированное и девиантное", что шведская армия ослаблена из-за поддержки ЛГБТ, что санкции ЕС наносят им больший вред, чем россиянам, и что они не могут справиться с перебоем в поставках энергоносителей.

Китай и Иран также направляли дезинформацию против Швеции, хотя и в меньших масштабах, добавил руководитель Управления психологической защиты.

В начале 2022 года Швеция возобновила работу Управления психологической защиты для борьбы с дезинформацией и защиты общества на фоне опасений относительно новой агрессии России против Украины. Сейчас она является единственной страной, которая создала для этой цели отдельное госучреждение.