CNN: США давили на Израиль, чтобы он отложил вторжение в сектор Газы

Правительство США давило на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газы, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и оказать гуманитарную помощь Газе.

Об этом телеканалу CNN стало известно от собственных источников, пишет "Европейская правда".

"(Администрация.– Ред.) давила на руководство Израиля, чтобы оно отсрочило (военную кампанию.– Ред.) из-за прогресса на фронте с заложниками",–– отметил один из собеседников телеканала.

Он также сказал, что администрация президента США стремилась к тому, чтобы грузовики с помощью поступили в Газу к потенциальному вторжению.

Когда в субботу президента США Джо Байдена спросили, поощрял ли он Израиль отложить вторжение, тот ответил: "Я разговариваю с израильтянами".

Катар, действуя в качестве посредника для США и Израиля, ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников после того, как боевики похитили их две недели назад.

По словам информированного дипломата, переговоры включали соглашение о поступлении крайне необходимой помощи в Газу и необходимости временного прекращения огня, чтобы вывести заложников. Израиль пока не указывал, что рассматривает прекращение огня. В течение двух недель Израиль продолжал бомбардировку.

В пятницу, после новостей об освобождении двух американских граждан, представитель офиса премьер-министра Израиля назвал это возможной попыткой ХАМАС уменьшить израильский военный ответ.

"Это давление не пройдет, потому что их уволили. Это не изменит миссию, которая заключается в демонтаже ХАМАС", – прокомментировал он.

Начальник штаба Армии обороны Израиля Герцы Галеви сообщил в субботу командованию ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС.

В субботу вечером первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газы через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.