Словакия установит на границе с Украиной немецкие системы ПВО MANTIS

Вооруженные силы Словакии приняли на вооружение системы противовоздушной обороны MANTIS, которые усилят охрану границы страны с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Словакии.

Комплексы поступили на вооружение 11-й бригады ВВС в городе Нитра и будут задействованы в охране особо важных объектов на востоке Словакии.

Минобороны Словакии

Каждая из двух систем состоит из 6 автоматических пушек, двух сенсорных станций и командного пункта.

Кроме того, поставка из Германии также включает пять радаров наблюдения с дальностью действия до 100 км и обучение словацких солдат.

Система противовоздушной обороны MANTIS предназначена для непрерывной охраны наземных объектов (например, военных баз) от ракет, артиллерийского или минометного огня, а также от и беспилотников.

В декабре 2022 года тогдашний министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила о решении передать Словакии две батареи MANTIS из наличия Бундесвера. Эти установки будут прикрывать пункты технического обслуживания и ремонта переданной Германией Украине тяжелой техники.