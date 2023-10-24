Словакия установит на границе с Украиной немецкие системы ПВО MANTIS
Вторник, 24 октября 2023, 15:40
Вооруженные силы Словакии приняли на вооружение системы противовоздушной обороны MANTIS, которые усилят охрану границы страны с Украиной.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Словакии.
Комплексы поступили на вооружение 11-й бригады ВВС в городе Нитра и будут задействованы в охране особо важных объектов на востоке Словакии.
Каждая из двух систем состоит из 6 автоматических пушек, двух сенсорных станций и командного пункта.
Кроме того, поставка из Германии также включает пять радаров наблюдения с дальностью действия до 100 км и обучение словацких солдат.
Система противовоздушной обороны MANTIS предназначена для непрерывной охраны наземных объектов (например, военных баз) от ракет, артиллерийского или минометного огня, а также от и беспилотников.
В декабре 2022 года тогдашний министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила о решении передать Словакии две батареи MANTIS из наличия Бундесвера. Эти установки будут прикрывать пункты технического обслуживания и ремонта переданной Германией Украине тяжелой техники.