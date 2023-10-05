Грузия обеспокоена заявлениями о размещении флота РФ в непризнанной Абхазии

МИД Грузии отреагировал на заявления самопровозглашенного лидера непризнанной Абхазии Аслана Бжании, согласно которым Россия планирует разместить на абхазской территории свою военно-морскую базу.

Об этом говорится в заявлении грузинского министерства, обнародованном 5 октября, пишет "Европейская правда".

"Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включения неделимого Абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы", – говорится в заявлении.

В министерстве назвали эти действия грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

"Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы призываем Российскую Федерацию уважать свои международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС, и прекратить незаконную оккупацию неделимых регионов Грузии", – говорится в заявлении.

Лидер непризнанного региона Аслан Бжания в интервью газете "Известия" заявил, что Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье непризнанной Абхазии, оккупированной ею территории Грузии.

Ранее британская разведка сообщала, что после последней серии успешных украинских ударов российский Черноморский флот РФ не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что украинским силам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.