Bloomberg: ЕС отстает с планом поставок боеприпасов Украине
Европейский Союз отстает от плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Согласно утвержденным в начале этого года планам, ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев. Сначала – за счет имеющихся запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.
По словам источников и документов, с которыми ознакомилось агентство, эта инициатива на данный момент обеспечила около 30% от запланированного. Исходя из объема подписанных на сегодня контрактов, она рискует не достичь своей цели.
Несколько стран-членов ЕС в частном порядке обратились во внешнеполитическое ведомство Евросоюза с просьбой продлить срок выполнения контрактов, добавили собеседники.
США, которые стремятся увеличить собственное производство до около 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия, отметили собеседники. Представители Белого дома отказались от комментариев.
В условиях, когда украинское контрнаступление имеет ограниченный прогресс, а союзники готовятся к длительной войне, поставки боеприпасов, обещанные ЕС, являются критически важными для того, чтобы помочь Украине не отставать от российского производства.
По некоторым оценкам, в следующем году российские заводы поставят 2 миллиона снарядов, в то время как Москва также получила поставки из Северной Кореи и продолжает закупать снаряды советских времен.
Страны-члены ЕС неохотно предоставляют конкретные данные о том, что они предоставили, или о контрактах, которые они подписали.
Некоторые страны, однако, поделились цифрами в частном порядке. Около десятка стран, в том числе страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, поставили или планируют поставить от 300 000 до 400 000 боеприпасов, в основном в рамках инициативы ЕС.
Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия, которая не является членом ЕС, разместили заказы на сумму 52 миллиона евро с началом производства в следующем году.
По словам одного из собеседников, цена на боеприпасы выросла с момента запуска инициативы, а это означает, что текущий бюджет может оказаться недостаточным для достижения ее целей.
Эти цифры не включают всех поставок, осуществленных после начала полномасштабного российского вторжения, а некоторые страны могли поставлять боеприпасы из-за пределов ЕС или не разглашать информацию о своих поставках.
Некоторые страны-члены ЕС также осуществляют собственные программы закупок и стремятся усилить свой промышленный потенциал так же, как и Украина.
Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.