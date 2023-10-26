Сейм Литвы запрещает импорт российского СПГ

Литва запрещает с ноября любой импорт, загрузку и дегазацию российского сжиженного газа (СПГ) на всех объектах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В четверг Сейм принял поправки в Закон о природном газе, которые предусматривают запрет. 111 парламентариев проголосовали за, 6 воздержались.

Во время рассмотрения поправок в комитетах Сейма заместитель министра энергетики Инга Жилене заявляла, что российский газ на регазификационные объекты в Литве доставляют танкеры из Польши.

Изменения в закон подготовили председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кашчюнас и министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Ранее Крейвис заявлял, что газ транспортировала из Польши компания Cryogas M&T Poland и поставляла двум компаниям с дегазационными установками.

Менеджер по развитию бизнеса Cryogas M&T Poland в странах Балтии Мариюс Симанавичюс ранее заявил BNS, что не может дать комментарий.

Ни министерство, ни Совет по регулированию энергетики не назвали компаний, которым поставляла газ Cryogas M&T Poland.

Импорт СПГ из России в Литву через Клайпедский терминал приостановлен с марта 2022 года, а с апреля того же года прекращен и импорт российского газа через трубопроводы.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон весной призвала страны ЕС прекратить поставки российского СПГ. Она заявила, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты после окончания текущих.

Примечательно, что Британия ввела запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.