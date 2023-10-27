Разведка Британии объяснила, почему РФ приостановила пуски крылатых ракет из авиации дальнего действия

Разведка Великобритании отметила длительную паузу в применении Россией авиации дальнего действия для ракетных ударов по Украине и связывает это с накоплением запаса на зиму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне от 27 октября.

Разведка отмечает, что российские тяжелые бомбардировщики не осуществляли пусков крылатых ракет уже больше месяца, и это одна из самых длинных пауз за время полномасштабной войны. Хотя у армии РФ есть много других средств для нанесения ударов, стратегическая авиация до сих пор была основным способом нанесения высокоточных ударов.

"России почти точно пришлось уменьшить частоту ударов, чтобы пополнить уменьшенные запасы крылатых ракет Х-101 (в западной классификации – AS-23a KODIAK). Россия, вероятно, начнет использовать недавно изготовленные ракеты дальнего действия для зимних ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Любая такая кампания, скорее всего, будет сопровождаться применением разработанных в Иране дронов-камикадзе", – пишут в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка рассказывала, что РФ сохранила значительный артиллерийский потенциал в нижнем течении Днепра.