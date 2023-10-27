Германия передала Украине новый пакет помощи с IRIS-T, боеприпасами и БТР

Правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли, в частности, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и БТР.

Обновленные данные представлены на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

В новом пакете помощи Германия передает Украине:

четыре бронетранспортера;

систему противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T;

ракеты для комплексов IRIS-T SLS;

радар для TRML-4D;

боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;

восемь разведывательных беспилотников VECTOR;

четыре радара GO12;

пять надводных беспилотников;

шесть автомобилей пограничной службы;

10 тысяч защитных очков;

четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа;

155-мм боеприпасы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о подготовке зимнего пакета военной помощи для Украины, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны.

Напомним, на последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины – с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.