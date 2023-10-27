Германия передала Украине новый пакет помощи с IRIS-T, боеприпасами и БТР
Пятница, 27 октября 2023, 16:06
Правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли, в частности, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и БТР.
Обновленные данные представлены на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".
В новом пакете помощи Германия передает Украине:
- четыре бронетранспортера;
- систему противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T;
- ракеты для комплексов IRIS-T SLS;
- радар для TRML-4D;
- боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
- восемь разведывательных беспилотников VECTOR;
- четыре радара GO12;
- пять надводных беспилотников;
- шесть автомобилей пограничной службы;
- 10 тысяч защитных очков;
- четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа;
- 155-мм боеприпасы.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о подготовке зимнего пакета военной помощи для Украины, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны.
Напомним, на последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины – с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.
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