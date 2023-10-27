Премьер Болгарии: Венгрия и Сербия поддерживают военную машину Путина

Премьер-министр Болгарии Николай Денков обвинил Венгрию и Сербию в том, что те помогают поддерживать "военную машину" Кремля, не ища альтернативных источников поставок энергоносителей.

Заявление болгарского премьера приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Критика Денкова в адрес Венгрии и Сербии прозвучала на фоне спора вокруг налога на импорт газа, который недавно ввело болгарское правительство.

"Было достаточно времени, чтобы искать альтернативы, чтобы увидеть, что эти доходы поддерживают военную машину Путина. Мы не можем больше ждать. На самом деле, это должно было произойти раньше", – отметил он.

Денков обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича в том, что они разжигают безосновательные страхи относительно повышения цен, а не ведут переговоры.

В то же время глава болгарского правительства добавил, что открыт к переговорам.

Ранее Болгария приняла закон, который вводит сбор в размере 20 болгарских левов за мегаватт-час газа российского происхождения, что фактически повышает его стоимость примерно на 20% от средней цены европейского газа.

Хотя в Софии уверяли, что этот шаг направлен против России, которая пытается использовать энергетические доходы для финансирования войны в Украине, он застал Венгрию и Сербию – две страны, зависимые от поставок российского газа, – врасплох, заставив их выразить протест.

После волны возмущения правительство Болгарии объявило, что в ближайшее время проведет переговоры со своими европейскими партнерами о налоге на транзит российского газа.