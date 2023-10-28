В Стамбуле готовят большой пропалестинский митинг с выступлением Эрдогана

В Стамбуле в субботу должен состояться большой пропалестинский митинг, на котором выступит с речью президент Турции и возможно будут присутствовать лидеры некоторых арабских государств.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Запланированная на субботу демонстрация пройдет в Стамбуле на территории старого аэропорта им. Ататюрка и может стать самой массовой с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил всех граждан выйти на митинг, а в его партии предполагают, что участие примут около миллиона человек.

Некоторые турецкие СМИ сообщали, что на митинг приглашены несколько лидеров арабских государств.

Напомним, Эрдоган жестко раскритиковал Израиль за бомбардировку сектора Газа и обвинил в совершении военных преступлений. Одновременно он заявил, что считает ХАМАС не террористической группировкой, а борцами "за защиту своей земли и своего народа".

В пропалестинской демонстрации 14 октября участвовал сын Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Турция, которая исторически имела контакты с ХАМАС, ведет переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых боевиками этой палестинской группировки.

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