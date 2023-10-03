Госдеп США раскритиковал Конгресс за неодобрение поддержки Украины

Государственный департамент США раскритиковал Конгресс за то, что он не одобрил крайне необходимую помощь для Украины.

Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда".

"Я хотел бы разделить разочарование президента, что, несмотря на давнюю и сильную двухпартийную поддержку Украины, которая борется против российского вторжения, резолюция, которая была принята Конгрессом в субботу, не включает крайне необходимую поддержку", – сказал Миллер.

Он добавил, что "хотя мы имеем возможность продолжать поддерживать способность Украины защищать себя в ближайшей перспективе, мы уже исчерпали большую часть существующего финансирования помощи в сфере безопасности".

Миллер отметил предыдущую двухпартийную поддержку помощи Украине в Конгрессе.

"Если мы позволим авторитарным режимам, таким как президента Путина, делать все, что они хотят, с другими суверенными странами, тогда весь устав ООН будет разрушен, а мы не хотим жить в мире, где такого рода агрессия может произойти где угодно и когда угодно", – сказал Миллер.

"Это было бы гораздо дороже для американского народа и гораздо опаснее для американского народа", – добавил он.

В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

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