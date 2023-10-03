СМИ: В Британии закончилось оружие для передачи Украине

У Великобритании закончилось оборонное оборудование, которое она могла бы передать Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванного военного чиновника.

По его словам , Лондон продолжит поставлять оружие для Киева, но сейчас Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах, а в Британии "все это закончилось".

"Мы отдали столько, сколько можем себе позволить", – заявил он.

Источник сообщил The Telegraph, что бремя предоставления миллиардов помощи Украине не должно ложиться на Великобританию.

"Предоставить больше миллиардов не означает предоставить миллиарды британских вооружений. Лондон должен играть определенную роль в поощрении других стран предоставлять больше денег и оружия", – сказал чиновник.

Он также сообщил , что нет перспектив предоставления Украине большего количества британских танков, поскольку Лондон "отдал практически все, что мог позволить себе отдать".

Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес выразил веру в то, что Украина движется к победе и сможет победить, если западные союзники вовремя будут поставлять необходимое для этого оружие.

Перед этим министр обороны Британии Грант Шаппс анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины, а также заявлял о планах Британии подготовить еще 30 тысяч украинских военных.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон также жестко критикует медленные поставки оружия Украине.