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Разведка Британии подтвердила, что в РФ начали вербовать женщин в ЧВК

Понедельник, 30 октября 2023, 11:09

Поддерживаемая государством российская частная военная компания (ЧВК) впервые целенаправленно пытается вербовать женщин на боевые задачи в Украине.

Это подтвердили в британском Минобороны в понедельник в очередном разведывательном обзоре о войне в Украине, пишет "Европейская правда".

Согласно обзору, недавно в социальных сетях появились объявления, которые призывали женщин присоединиться к батальону "Борз", входящему в состав российской ЧВК "Редут". Их агитировали работать снайперами и операторами беспилотных летательных аппаратов, сообщали ранее российские СМИ.

"Редут", вероятно, напрямую финансирует Главное разведывательное управление России (сейчас Главное управление Генштаба РФ), подчеркнули британские аналитики.

В марте 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Украине воюют 1100 женщин, что составляет лишь около 0,3% личного состава Вооруженных сил РФ.

Пока непонятно, будут ли официальные российские войска пытаться следовать примеру ЧВК и предоставлять женщинам больше боевых ролей.

Сейчас российские женщины редко участвуют в боевых действиях на передовой в Украине, однако в советских войсках во время Второй мировой войны существовала сильная традиция участия женщин-снайперов и других женских подразделений в боевых действиях.

Ранее британская разведка констатировала, что под Авдеевкой Россия понесла одни из худших потерь за 2023 год.

Разведка Британии также объяснила, почему РФ приостановила пуски крылатых ракет дальней авиации.

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