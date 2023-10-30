Топ-чиновница ЕС: Нужно восстановить доверие к демократии, иначе на выборах выиграют экстремисты

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова видит угрозу победы на предстоящих выборах крайних правых и левых сил, если не "восстановить доверие" граждан к демократии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью румынскому Digi24.

На вопрос о том, есть ли у нее опасения по поводу предстоящих европейских выборов, Юрова ответила, что ожидает активного информационного влияния внешних игроков.

"ЕС остается "маяком демократии", но да, у нас есть враги. Россия очень активна, особенно после начала полномасштабной войны в Украине, она очень активно вмешивается в наше инфополе, чтобы насаждать раздор и уныние", – отметила еврокомиссар, добавив, что есть и "другие игроки", пытающиеся злоупотреблять имеющимися в демократических государствах свободами для своих целей.

Юрова отметила, что в России понимают, что в демократических странах политический курс зависит от выбора обычных граждан, поэтому Россия пытается распространять дезинформацию, которая будет подталкивать общественное мнение в нужном направлении.

"Для Кремля дезинформация – часть их военной доктрины и оружие массовой манипуляции с бюджетом на многие миллионы евро. Хорошая новость заключается в том, что у нас уже есть контрмера на это", – отметила Юрова.

По ее словам, это прежде всего – Акт о цифровых услугах и Кодекс противодействия дезинформации.

"Мы сотрудничаем с платформами-соцсетями. Мы поддерживаем гражданское общество. У меня нет иллюзий относительно того, что продвижение дезинформации поддерживается хорошо организованными и оплачиваемыми армиями троллей и ботов. Поэтому чтобы защищаться, нам нужно самоорганизоваться", – добавила Юрова.

Еврокомиссар спросили, каким она видит будущее ЕС в контексте того, что во многих странах крайние правые политсилы имеют значительную поддержку, а иногда власть уже откровенно антиевропейская – как венгерский премьер Виктор Орбан, сравнивший членство Венгрии с советской оккупацией.

Юрова ответила, что не слишком пессимистично смотрит в будущее.

"Однако для меня очевидно, что демократию нужно лелеять и защищать. Развитие демократии занимает десятилетие, а подорвать ее можно очень быстро…

Демократически избранные политики должны исходить из идей и решений. Мы должны доказать, что можем решать проблемы, беспокоящие людей. Если этого не делать – люди будут голосовать за экстремистов, которые прекрасно умеют видеть острые проблемы, но предлагают решения-катастрофы", – подчеркнула еврокомиссар.

Напомним, Еврокомиссия ждет от Meta i TikTok объяснений, что они предпринимают для противодействия вмешательству в выборы и операциям информационного влияния с использованием их платформ.