Европейские политики готовят турне в США в поддержку Украины

Европейские политики намерены посетить США с целью усиления поддержки Украины – в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии сократить поток помощи, военной техники и финансов в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Мы должны найти способы достучаться до [общественности] по обе стороны Атлантики – не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"У нас есть план поездок... в отдельные штаты, встреч, например, с компаниями, которые продают оборудование, что фактически создает рабочие места в США. Большинство денег, которые были потрачены на Украину, фактически были потрачены в США", – отметил он.

Турне, во время которых страны Балтии и другие страны, имеющие тесные связи с Украиной, выскажутся в пользу продолжения поддержки, "может сработать достаточно хорошо, если позиция будет изложена не только американскими политиками, но и теми, кто зависит от этой помощи и от этого внешнеполитического курса", пояснил Ландсбергис.

Хотя Ландсбергис не сказал, какие еще страны могут присоединиться к такой поездке, премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна уже обращается к рядовым американцам.

"Мой министр иностранных дел был в Арканзасе, разговаривал с людьми и выражал свои взгляды, поэтому это то, что мы делаем постоянно", – сказала она.

В Вашингтоне растет беспокойство, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США.

В ответ на это президент США Джо Байден изменил свою позицию относительно войны, утверждая, что значительная часть средств, выделенных на Украину, на самом деле остается дома – создавая рабочие места и поддерживая бизнес.

"Вы знаете, как и во время Второй мировой войны, сегодня патриотически настроенные американские рабочие строят арсенал демократии и служат делу свободы", – сказал он.

В Вашингтоне сенаторы заявили, что разъяснительная работа со стороны европейских лидеров может помочь укрепить поддержку Киева среди уставших от войны избирателей.

"Я думаю, что, показывая, что это не только Украина и Россия, что это касается других стран Европы, что это касается всех нас, полезно, чтобы лидеры других стран подкрепляли это", – сказал сенатор Бен Кардин, демократ, возглавляющий Комитет по иностранным делам Сената США.

Сенатор Линдси Грэм, известный республиканский сторонник помощи Украине, также сказал Politico, что турне может быть "полезным для других".

Несмотря на политические потрясения в его партии относительно помощи Украине, Грэм уверен, что поддержка Киева остается прочной: "Общественное мнение важно, но отключение Украины не поможет нам в долгосрочной перспективе".

Как сообщалось, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл продолжил выступать за быстрое одобрение помощи Украине, несмотря на то, что в его собственной партии предлагают сначала рассматривать в Конгрессе отдельную поддержку Израиля.

Напомним, республиканцы в Палате представителей США представили отдельный законопроект о поддержке Израиля, несмотря на запрос президента Джо Байдена на 106 млрд долларов, объединявший помощь Израилю и Украине.

Новоизбранный спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась в палате отдельно. По его словам, помощь, оказываемую Киеву, следует утверждать более тщательно.