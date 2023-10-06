AFP: "Вагнеровцы" заказывали у компании из Китая спутниковые снимки

Российская террористическая группа Вагнера в 2022 году подписала контракт с китайской фирмой Beijing Yunze Technology Co Ltd на приобретение двух спутников и использование их снимков для разведывательной деятельности.

Об этом стало известно агентству AFP от источников, пишет "Европейская правда".

В распоряжении агентства оказался контракт между "вагнеровцами" и китайской фирмой за ноябрь 2022 года, когда террористы играли важную роль в полномасштабном российском вторжении в Украину.

Контракт предусматривал приобретение двух китайских спутников – JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13, которые находятся на орбите на высоте 535 километров над Землей. Стоимость услуг оценивалась в более чем 30 миллионов долларов.

С российской стороны контракт подписывал Иван Мечетин – генеральный директор компании "Ника-Фрут", которая сотрудничала с компаниями с орбиты основателя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в августе.

По данным источника AFP в европейских спецслужбах, группа Вагнера использовала снимки для планирования операций в Украине, Африке и даже на территории России – во время неудачной попытки мятежа в июне.

Непонятно, знали ли китайские власти о заключении этого контракта – который, как утверждают источники AFP, до сих пор действует. Но в США еще в феврале ввели санкции против Beijing Yunze Technology Co Ltd.

В апреле Государственный департамент США также ввел санкции против компании Head Aerospace Technology, которая поставляла спутниковые снимки Украины "организациям, связанным с ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина".

Ранее СМИ сообщали, что Китай несмотря на собственные призывы к миру за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

Разведка США констатировала, что Китай предоставляет России военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины.