Дания закрыла дела против экс-главы Минобороны и разведки по утечке секретов

Датская прокуратура закрыла в среду два дела об утечке государственной тайны против бывшего министра обороны и экс-главы Службы внешней разведки страны из-за невозможности разглашения секретной информации в суде.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В своем заявлении прокуратура Дании отметила, что в интересах безопасности государства больше не является безопасным предоставлять доступ к сверхсекретной информации в уголовных процессах. По словам прокурора Якоба Бергера Нильсена, судебный процесс заставил бы раскрыть конфиденциальную информацию.

"Засекреченная информация является абсолютно центральной в этих делах. Не имея возможности представить их в суде, обвинение не имеет возможности снять бремя доказательств", – заявил Бергер Нильсен.

Бывший министр обороны Дании Клаус Хёрт Фредериксен в нескольких интервью в 2020 и 2021 годах утверждал, что Датская служба военной разведки, которая отвечает за зарубежную деятельность, помогала американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) подслушивать лидеров Германии, Франции, Швеции и Норвегии, в том числе и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

Сообщение в 2013 году о том, что АНБ прослушивало правительственные телефоны Германии, включая телефон Меркель, вызвало дипломатическую ссору между Берлином и Вашингтоном, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если это правда, то это неприемлемо в отношениях между союзниками.

В другом деле экс-главу разведки Ларса Финдсена, которого арестовали в декабре 2021 года, обвинили в утечке сверхсекретной информации шести разным лицам, в том числе двум журналистам.

Глава службы внутренней безопасности Дании Финн Борх Андерсен выразил обеспокоенность невозможностью рассматривать в суде дела с секретной информацией, призвав принять новое законодательство.

На прошлой неделе высший суд Дании постановил, что эти два дела должны быть обнародованы, а заседания должны быть закрытыми, когда во время них будет представлена секретная информация.

Ранее в Латвии официально выдвинули уголовные обвинения шестерым россиянам-резидентам за их роль в организации "Антифашисты Прибалтики", которая занималась в стране фактически агентурной работой в пользу Кремля.

Перед этим премьер-министра Словении Роберта Голоба обвинили в том, что он вмешался в вопрос о дате задержания подозреваемых в шпионаже.