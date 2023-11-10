В ЕС предварительно согласовали проект восстановления окружающей среды

Представители Европейского парламента и Совета Европейского Союза в четверг вечером достигли предварительной политической договоренности по регламенту о восстановлении окружающей среды, который предусматривает восстановление всех экосистем, которые в этом нуждаются, до 2050 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Регламент о восстановлении окружающей среды – часть "зеленого курса" ЕС – должен установить конкретные, юридически обязательные цели и обязательства по восстановлению природы в каждой из экосистем – от сельскохозяйственных угодий и лесов до морских, пресноводных и городских сред.

В целом проект предусматривает, что государства-члены Евросоюза обязуются к 2030 году восстановить не менее 20% морских и наземных экосистем, находящихся под угрозой, до 60% – к 2040 году и до 90% – к 2050-му.

Регламент устанавливает конкретные требования для различных типов экосистем. Например, что касается торфяников, осушенных под сельскохозяйственные угодья, для некоторых стран ЕС разрешили отложить срок их восстановления по экономическим соображениям.

Кроме того, страны-члены ЕС должны будут регулярно подавать в Еврокомиссию национальные планы восстановления, показывая, как они будут достигать целей по восстановлению экосистем.

Согласованный проект регламента о восстановлении окружающей среды теперь будут рассматривать постоянные представители государств-членов при Совете ЕС (Coreper) и комитет по вопросам окружающей среды Европарламента, после чего он должен быть одобрен обеими институтами для вступления в силу.

Европейская комиссия предложила принять регламент еще в июне 2022 года в рамках стратегии ЕС по биоразнообразию, учитывая то, что более 80% европейских экосистем находятся в плохом состоянии.

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