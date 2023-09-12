Италия впервые за 9 лет уступит Франции лидерство в производстве вина

Производство вина в Италии упадет на 12% в этом году, до уровня ниже 44 миллионов гектолитров, после того, как экстремальные погодные условия и грибковые заболевания серьезно поразили виноградники.

Об этом заявили во вторник итальянские винодельческие лобби UIV и Assoenologi, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Такое падение означает, что Италия потеряет свои позиции крупнейшего мирового производителя вина, а Франция впервые за девять лет вернет себе первое место.

В совместном заявлении с Институтом продовольствия и сельского хозяйства ISMEA лоббисты заявили, что северные итальянские регионы должны зарегистрировать небольшой рост производства на 0,8%.

Однако ожидается, что производство упадет примерно на 20% в центральных регионах и примерно на 30% на юге из-за сочетания плохих погодных условий и воздействия грибка под названием plasmopara viticola, свидетельствуют данные прогноза урожая.

Грибок, который поражает листья и плоды виноградной лозы, вызывает болезнь под названием ложная мучнистая роса винограда.

"Урожай, с которым мы сталкиваемся, очень сложный, характеризующийся, прежде всего, последствиями изменения климата, которые в конце весны и в начале лета вызвали патогенные заболевания, а также наводнения, град и засуха", – сказал Риккардо Котарелла, председатель ассоциации экспертов-виноделов Assoenologi.

Однако качество вина не будет скомпрометировано, прогнозирует Котарелла. "Из урожая 2023 года мы, безусловно, получим вина хорошего качества, с пиками совершенства", – сказал он.

По словам Ливио Проетти, чрезвычайного комиссара ISMEA, снижение производства также не должно вызывать тревоги, поскольку существующие запасы составляют более 49 миллионов гектолитров, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

"Проблема заключается не столько в потере Италией лидерства по объемам производства, сколько в замедлении внутреннего и внешнего спроса, что приводит к снижению цен", – сказал Проетти.

Напомним, в августе правительство Франции объявило о выделении 200 миллионов евро из фонда Евросоюза для утилизации избыточного производства вина, чтобы сдержать ценовые колебания и поддержать производителей, которые лишаются доходов из-за падения спроса.

Падение спроса на вино привело к перепроизводству, резкому падению цен и серьезным финансовым трудностям для каждого третьего винодела в Бордо. Ранее сообщалось, что в регионе виноделы собираются избавиться от тысяч гектаров виноградников из-за сокращения спроса и трудностей, обусловленных изменениями климата.