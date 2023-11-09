Посол Украины рассказал о "сокрушительном поражении" РФ на выборах судьи, в частности в Совбезе

Голосование за судей Международного суда ООН показало, что Россия еще сохраняет определенное влияние в Организации, в то же время провал российского представителя стал сокрушительным поражением Москвы.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица подчеркнул, что для Москвы неизбрание ее выдвиженца Кирилла Геворгяна является "сокрушительным поражением", ведь впервые с 1946 года ее судья не будет представлен в высшем международном суде – Международном суде ООН.

"Эти выборы доказали, что Россия до сих пор сохраняет определенное влияние в ООН. Несмотря на это, она смогла набрать 77 голосов (в Генеральной ассамблее. – Ред.) – а это немало (хотя это и фиаско для Москвы в исторической ретроспективе ООН)", – пояснил дипломат.

Он напомнил, что в октябре на выборах в Совет ООН по правам человека Россия получила 83 голоса – и хотя этого не хватило для избрания, это "немало с точки зрения оценки готовности мира отстаивать те же права человека".

"Между тем, на голосовании в Совете безопасности ООН Россия потерпела полное поражение: несмотря на то, что Москва, как постоянный член Совбеза имеет особые полномочия и влияние на других членов – здесь не было ни одного раунда, на котором она получила бы более пяти-шести голосов (из пятнадцати членов СБ – Ред.)", – подчеркнул постпред Украины.

"Для сравнения, США на каждом голосовании получали 12-14 голосов", – добавил он.

Напомним, представитель РФ Кирилл Геворгян и румын Богдан Ауреску номинировались от региона Восточной Европы. Победил Ауреску, за которого проголосовали 117 членов Генассамблеи.

Богдан Ауреску возглавлял Министерство иностранных дел Румынии почти 5 лет – с ноября 2019 до июня 2023 года, а перед тем в течение одного года в 2014-2015 годах.

Международный суд ООН состоит из 15 судей, причем каждые три года избираются пять новых судей. Каждый судья представляет определенную региональную группу стран и должен заручиться поддержкой членов Совбеза и Генассамблеи ООН.