С какими сложностями столкнулся Дональд Туск в формировании новой власти Польши

Впервые в новейшей истории Польши произойдет ситуация, когда президент делегирует формирование правительства политической силе ("Право и справедливость"), которая имеет почти нулевые шансы получить вотум доверия в Сейме. Речь идет о партии "Право и справедливость".

Зато оппозиционные партии, не дожидаясь начала работы Сейма, объявили о создании коалиции, представив ее программу.

О том, зачем польский президент идет на такой шаг, о чем договорилась польская оппозиция и о чем ей еще придется договариваться, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.

Получение мандата на формирование правительства дает партии "Право и справедливость" еще месяц пребывания у власти.

Это время крайне необходимо для завершения работ по цементированию власти, что должно одновременно и усложнить работу нового правительства, и защитить в будущем партийцев ПиС от уголовного преследования.

Однако зачем это было нужно президенту Анджею Дуде?

Его вторая президентская каденция подойдет к концу уже через два года. Поэтому, становиться в 53 года политическим пенсионером – явно не вариант.

Похоже, что Анджей Дуда продолжит партийную работу в партии "Право и справедливость", тем более, что уже вскоре место председателя ПиС должно стать вакантным.

Этот выбор будет иметь последствия и в краткосрочной перспективе. Вероятно, последние годы на президентском посту Анджей Дуда будет действовать в первую очередь как политик ПиС, воюя с новым правительством.

Надежды партии "Право и справедливость", что оппозиции не удастся сформировать коалицию, появились не на пустом месте.

В новую коалицию входят и праволибералы из "Гражданской платформы", и консерваторы из Польской крестьянской партии (ПСП) и "Польши-2050", и различные левые силы – вместе коалицию будут составлять 11 партий.

До недавнего времени единственной позицией, где они достигли согласия, было делегирование на должность премьера Дональда Туска.

При этом в СМИ попадала информация об острых спорах союзников.

Чтобы удовлетворить все требования, Дональд Туск решил применить принцип ротации на топ-должностях, чего еще ни разу не было в Польше.

Так, первые два года спикером Сейма должен стать лидер "Польши-2050" Шимон Головня (для него эта должность важна в контексте планов участия в президентских выборах 2025 года). А потом следующие два года Сейм должен возглавлять один из лидеров "Новой левицы" Влодзимеж Чажастый.

Аналогично с должностью спикера Сената – верхней палаты польского парламента. Первые два года его будет возглавлять представительница "Платформы" Малгожата Кидава-Блонская. Кто должен прийти ей на смену – пока неизвестно.

На компромиссы пришлось идти и в правительстве. Если раньше Туск планировал только одного вице-премьера, то теперь объявлено, что их будет два. Эти должности отойдут лидеру "крестьян" Владиславу Косиняку-Камышу и одному из лидеров левых Кшиштофу Гавковскому. Последний еще и возглавит министерство экономики, тогда как лидер "крестьян" будет отвечать за оборону – крайне важное для Украины направление.

Кто получит другие министерские должности, пока неизвестно. Более того, расклады постоянно меняются.

Со сменой власти Польша, скорее всего, перейдет в режим политической войны.

К счастью, острое политическое противостояние не должно ударить по отношениям с Украиной, особенно в вопросе противодействия российской агрессии.

Это один из немногих вопросов, где у ПиС и новой коалиции есть полный консенсус.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.