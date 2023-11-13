32-й штат США признал Голодомор геноцидом

Вайоминг стал 32-м штатом США, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и объявил ноябрь месяцем памяти о нем.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Штат Вайоминг стал 32-м штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласил ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде. Спасибо губернатору штата Вайоминг Марку Гордону за солидарность с Украиной", – отметила Маркарова.

Также она выразила благодарность активной украинской общине в США за организацию памятных просветительских мероприятий, повышающих осведомленность общественности об этих событиях.

Одновременно Маркарова пригласила присоединиться к зажиганию свечи памяти в Вашингтоне в субботу 25 ноября у мемориала жертвам Голодомора.

Перед этим Голодомор признали геноцидом американские штаты Вашингтон, Мэриленд и Аризона.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.