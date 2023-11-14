Кипр обещает принять меры после разоблачения роли его компаний в сокрытии росактивов

Власти Кипра пообещали усилить контроль над движением капитала через компании в его юрисдикции после масштабного расследования консорциума журналистов о роли кипрских компаний в сокрытии сотен миллионов долларов активов, связанных с подсанкционными лицами из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, который является одним из соавторов расследования.

Совместное расследование Международного консорциума журналистских расследований, который объединяет расследователей из разных стран мира, и немецкой компании Paper Trail Media, касается Cyprus Confidential – хранилища с 3,6 миллиона файлов от анонимного источника о деятельности кипрского подразделения известной консалтинговой компании PwC.

Из документов следует, что PwC Cyprus использовала непрозрачные офшорные структуры для сокрытия активов россиян, попавших под санкции Запада и Украины, начиная с 2014 года. В документах фигурируют более 60 самых богатых россиян и по меньшей мере 71 клиент, который попал под санкции с февраля 2022 года.

Среди прочего, в расследовании говорится о том, что PwC Cyprus с другими консалтинговыми фирмами помогли одному из самых влиятельных олигархов России Алексею Мордашову передать его долю в крупнейшем европейском туроператоре Tui стоимостью миллиард фунтов стерлингов на связанное с ним лицо в день, когда он попал под санкции ЕС.

Кипрские компании также помогли осуществить оффшорные платежи на десятки миллионов евро российскому олигарху Роману Абрамовичу, вероятно, в нарушение правил бухгалтерского учета. Некоторые из них связаны с периодом, когда Абрамович владел футбольным клубом "Челси".

В ответ на запрос Международного консорциума журналистских расследований правительство Кипра заявило, что получает техническую поддержку от правительства Британии для создания подразделения по отслеживанию выполнения санкций ЕС, которое должно заработать в следующем году.

Кроме того, до конца ноября Кипр планирует представить отчет о том, как его власти расследуют финансовые преступления, связанные с уклонением от западных санкций.

Министерство финансов Кипра отдельно заявило, что начало уголовное расследование по факту одной из раскрытых расследователями транзакций – передачи доли росолигарха Мордашову в туроператоре Tui. Представители Мордашова и PwC Cyprus заявили, что им ничего не известно об уголовном расследовании.

Новый президент Кипра Никос Христодулидис, сменивший Никоса Анастасиадиса на посту в феврале, почти сразу заговорил о необходимости борьбы с нарушениями санкций, если Кипр хочет сохранить доверие к себе как к бизнес-центру.