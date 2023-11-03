Власти Литвы готовы продолжать помогать Украине в сфере энергетики, на которую ближайшей зимой ожидаются новые атаки со стороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом на заседании рабочей группы президента Украины по "Формуле мира", посвященной энергетической безопасности, заявил старший помощник президента Литвы Ярослав Неверович, сообщает LRT.

По его словам, чтобы обеспечить устойчивость энергетического сектора и безопасность энергоснабжения Украины, необходимо объединить усилия и работать совместно.

"Литва и этой зимой будет вместе с Украиной", – отметил Неверович.

Ранее Вильнюс уже предоставил Киеву два электрических автотрансформатора большой мощности, 274 трансформатора и комплектующие к ним, другое вспомогательное оборудование электросетей, а также более тысячи генераторов и передвижную тепловую котельную.

Ожидается, что в ближайшее время Литва окажет Украине дополнительную помощь в энергетической сфере.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стоимость ракеты противовоздушной обороны – в разы меньше, чем ремонт последствий попадания в энергетическую инфраструктуру, поэтому выгоднее сразу инвестировать в противовоздушную оборону.

Как известно, ПВО была одной из ключевых тем октябрьской встречи формата "Рамштайн", после того президент Украины поднимал вопрос усиления противовоздушной обороны в разговорах со многими лидерами.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ключевым элементом "зимнего" пакета помощи для Украины будут средства противовоздушной обороны.

В последнюю партию военной помощи от Германии вошла еще одна система ПВО IRIS-T.