Bloomberg: Польша получит доступ к дополнительному финансированию ЕС, когда Туск станет премьером

Польша может получить доступ к дополнительному финансированию от Европейского Союза до конца года, когда лидер оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональд Туск возглавит правительство страны.

Об этом стало известно Bloomberg от источников, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседника агентства, в ближайшие недели Еврокомиссия планирует подписать запрос правительства Польши на получение части помощи в размере около 2,8 млрд евро, предназначенной для преодоления зависимости стран-членов от российских энергоносителей.

Как только министры финансов ЕС подтвердят решение Еврокомиссии на заседании 8 декабря, Варшава сможет получить транш в размере около 550 млн евро в виде предварительного финансирования без всяких условий, добавил источник.

Доступ к этим средствам будет предоставлен в течение нескольких дней после ожидаемого вступления Туска в должность.

Лидер оппозиции посетил Брюссель через несколько дней после выборов в Польше, пообещав добиться выделения средств в этом году.

Пока польский президент Анджей Дуда поручил формирование правительства представителю пока правящей партии "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому. Однако у ПиС – почти нулевые шансы получить вотум доверия в Сейме.

Если Моравецкому не удастся сформировать правительство, решение перейдет к парламенту, попытка должна перейти к Туску. Согласно процедуре, после одобрения новый премьер может вступить в должность уже 11 декабря.

Туск заявил, что его приоритетом является восстановление отношений с ЕС, который прекратил финансирование Польши из-за беспокойства относительно подрыва независимых институтов и верховенства права.

Его потенциальному правительству придется проделать тяжелую работу по завершению реформ, чтобы получить доступ к финансированию на общую сумму 60 млрд евро.

ЕС заблокировал выделение более 35 млрд евро помощи после пандемии коронавируса правительства "Права и справедливости", в частности, из-за проблем с реформой судебной системы.

В августе правительство Моравецкого обратилось с просьбой об увеличении финансирования в рамках программы RePowerEU, которая призвана помочь странам-членам ЕС развивать альтернативные источники энергии. Решение о выделении средств будет принято в следующем месяце.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.