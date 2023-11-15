Экс-премьеру Чехии Бабишу отменили оправдание по делу о махинациях с субсидиями ЕС

Высший суд Праги в среду отменил оправдательный приговор бывшему премьер-министру Чехии Андрею Бабишу по делу о нецелевом использовании субсидий Европейского Союза, известной как дело о "Аистовом гнезде".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает судебное издание Чехии Ceska justice.

Согласно решению Высшего суда Праги, оправдательный приговор Бабишу, вынесенный Муниципальным судом чешской столицы в январе, был отменен из-за "недостаточных и неправильно использованных доказательств".

Председатель коллегии Высшего суда Праги Ева Браздилова объяснила, что судьи имеют "фундаментальные предостережения" относительно подхода коллег низшей инстанции к анализу и трактовке доказательств, "поскольку следственный суд полностью проигнорировал целый ряд доказательств, рассматривая лишь очень узко определенную часть событий".

Теперь дело возвращается в Муниципальный суд, который должен вынести новое решение.

Напомним, дело о "Аистовом гнезде" касается гранта Евросоюза на 50 миллионов евро на строительство конференц-центра в центральной Чехии. Прокуратура обвиняла бывшую советницу Бабиша Яну Надьову в мошенничестве с субсидиями и нанесении ущерба финансовым интересам ЕС, а самого Бабиша – в пособничестве в мошенничестве с субсидиями.

Бабиша в частности обвиняли в том, что он незаконно воспользовался субсидией ЕС до того, как создал свою партию ANO в 2011 году, для строительства конференц-центра "Аистово гнездо" под Прагой, скрывая свою собственность на этот проект. Бабиш отрицал противоправные действия и неоднократно отвергал дело против него как политическое.

Европейская комиссия признала его виновным в конфликте интересов, поскольку компания Agrofert, в которой работает более 30 тысяч человек, использовала субсидии на развитие во время его пребывания в правительстве.

В январе Пражский суд оправдал Бабиша и Надьову по делу, но прокуратура воспользовалась правом на апелляцию.