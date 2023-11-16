Правительство Украины остановило печать учебников по "молдавскому языку" после возмущения Румынии

Министерство образования и науки Украины объявило, что приостановило печать учебников по так называемому "молдавскому языку" после того, как публичное возмущение этому выразила Румыния.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МОН.

Министерство подчеркнуло, что в Украине вместо понятия "молдавский язык" уже официально используется только "румынский язык", и все официальные решения и документы будут готовиться с учетом этого изменения.

Комментируя информацию о печати учебников по "молдавскому языку" в СМИ, МОН указало, что их утвердили к печати еще в мае, а основной тираж напечатали еще летом, до перехода на "румынский язык".

"Сегодня Министерство образования и науки Украины остановило любую дополнительную печать этих учебников. А также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке", – добавило министерство.

Накануне румынские СМИ обратили внимание на то, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдавский язык" и "Молдавская и мировая литература" – оба для учеников 5-х классов в Одесской области.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил раздражение этим фактом, напомнив об обещании киевского правительства отказаться от фразы "молдавский язык" и признать румынский язык единственным языком, на котором говорит румынское меньшинство в Украине.

"Молдавский язык" – искусственный термин, который придумали в Советском Союзе, хотя сторонников "молдавского языка" в Молдове до сих пор остается немало.

О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.