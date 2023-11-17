Банк развития Совета Европы впервые выделил кредит Украине объемом 100 млн евро

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил кредит в размере 100 млн евро для Министерства здравоохранения Украины на финансирование восстановления инфраструктуры здравоохранения, разрушенной войной, и удовлетворение насущных потребностей.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы в пятницу, пишет "Европейская правда".

Это первая кредитная операция Банка в Украине после присоединения Киева 15 июня 2023 года.

Займ БРСЕ поддержит проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL), рамочный проект стоимостью 500 миллионов долларов США, разработанный Всемирным банком в сотрудничестве с украинскими властями, который призван объединить партнеров по развитию.

Всемирный банк уже одобрил кредит в размере 100 миллионов долларов США и грант в размере 20 миллионов долларов, чтобы начать проект.

"Сегодняшнее событие знаменует собой важную веху в нашем сотрудничестве с Украиной для восстановления страны. Наш первый заем для Министерства здравоохранения направлен на восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам, в том числе в сфере психического здоровья, и является важным шагом к устойчивому восстановлению для народа Украины", – сказал руководитель БРЕ Карло Монтичелли.

Финансирование от БРСЕ позволит Министерству здравоохранения укрепить первичную медицинскую помощь, поддерживая мобильные бригады, которые предоставляют основные медицинские услуги в регионах страны, пострадавших от войны, а также в отдаленных районах.

Проект также будет финансировать ремонт зданий больниц и поможет удовлетворить новые насущные потребности в области здравоохранения, в частности, связанные с психическим здоровьем.

В долгосрочной перспективе проект повысит устойчивость отрасли здравоохранения Украины через целевые инвестиции в электронную систему здравоохранения и внедрение новых функций для устойчивого и инновационного предоставления медицинских услуг.

По данным Минздрава, агрессия Российской Федерации против Украины нанесла ущерб инфраструктуре отрасли здравоохранения примерно на 2,5 миллиарда долларов.

Вступление Украины в Банк развития Совета Европы состоялось менее чем через год после того, как она официально подала заявку на членство в июне 2022 года.

В конце прошлого года правительства стран-акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал, чтобы помочь членам справиться с кризисом, созданным войной в Украине.