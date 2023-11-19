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Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету

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Воскресенье, 19 ноября 2023, 09:21

Франция объявила об успешном запуске стратегической баллистической ракеты М51.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twiiter (X) сообщило Министерство обороны страны.

"Сегодня вечером (18 ноября) состоялся успешный испытательный запуск ракеты М51 без ядерного боезаряда с пусковой установки ракетного испытательного центра в Бискарросси", – говорится в сообщении.

По словам ведомства, цель этого запуска – защита жизненно важных интересов Франции при любых обстоятельствах.

В то же время министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что эта разработка поддерживает надежность сил ядерного сдерживания страны и демонстрирует совершенство ее системы запуска.

Ранее Франция провела первое испытание прототипа гиперзвукового боевого блока VMaX, что является частью усилий страны по созданию современных систем противовоздушной обороны.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен выражал обеспокоенность, что Россия может передать Северной Корее ядерные и баллистические технологии.

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Франция