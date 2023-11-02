Латвия с февраля будет конфисковывать авто с российской регистрацией

Сейм Латвии в окончательном чтении внес поправки в Закон "О дорожном сообщении", которые предусматривают запрет на пребывание в стране автомобилям, зарегистрированным в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Delfi.

Закон предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет зарегистрировать транспортное средство в Латвии или вывезти его с территории страны не позднее 14 февраля 2024 года.

После этой даты использование зарегистрированных в России транспортных средств будет разрешено только в случае, если человек пересекает территорию Латвии транзитом. Транспортное средство, зарегистрированное в России, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Если авто не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии, его будут конфисковать.

Латвийское Министерство юстиции отмечает, что с учетом полномасштабного нападения России на Украину присутствие зарегистрированных в РФ транспортных средств на территории Латвии недопустимо. Кроме того, транспортные средства в России часто не соответствуют требованиям технических требований ЕС, а их использование может поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

Изменения законодательства основываются на разъяснении Еврокомиссии, в котором говорится о том, что санкции, введенные ЕС против России в прошлом году, распространяются и на личный транспорт с российской регистрацией граждан РФ.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

Между тем россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.