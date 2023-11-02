Санду о реакции РФ на закрытие телеканалов: Смешно, что они нас критикуют

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала временный запрет на вещание в стране шести телевизионных каналов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает point.md.

Комментируя обвинения России в ограничении свободы слова из-за этого решения властей, Санду отметила, что все граждане Молдовы могут услышать критику в адрес правительства, чего не услышишь в РФ.

"Курам на смех, что РФ, выгнавшая или закрывшая все свободные СМИ, преподает нам уроки демократии. Мы не берем уроки демократии у Кремля", – заявила Санду.

По ее словам, Кишинев интересует мнение международного сообщества и своих граждан. Она добавила, что в международных рейтингах Молдова выглядит намного лучше, чем Россия и даже некоторые государства ЕС, когда речь заходит о свободе прессы.

"Это решение направлено на сдерживание незаконного финансирования, потому что именно об этом идет речь. Все эти телеканалы, по разъяснениям правительства и КЧС, финансируются нелегальными деньгами и, соответственно, занимаются пропагандой и расколом, а это не то, чем должны заниматься СМИ. Пресса должна обеспечивать правильную и объективную информацию", – подчеркнула Санду.

Ранее в Евросоюзе заявили, что изучают контекст временного запрета на вещание в Молдове шести телевизионных каналов.

Служба информации и безопасности Молдовы 30 октября распорядилась заблокировать в стране 31 интернет-портал, большинством из которых управляют непосредственно из России.

Кроме того, в Молдове на время чрезвычайной ситуации заблокируют шесть телеканалов. Речь идет об Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.

Решение о блокировке каналов вызвало дискуссию в Молдове, поскольку спецслужба публично не объявила оснований, по которым решила приостановить их вещание.