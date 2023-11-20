Пентагон рассказал, о чем Остин будет договариваться в Киеве

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев в понедельник обсудит обеспечение украинской армии на зимний период и на будущее от российских угроз.

Об этом сообщило Министерство обороны США в понедельник в своем пресс-релизе, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что во время визита Остин проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. Он подчеркнет постоянную приверженность США предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, необходимую для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего военных сил Украины.

"Дискуссии будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной, включая обеспечение украинских вооруженных сил необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз", – говорится в сообщении.

В Пентагоне напомнили, что позже на этой неделе министр Остин также проведет 17-е виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины из Пентагона.

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник утром с необъявленным визитом.