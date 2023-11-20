В Венгрии появились билборды, направленные против Урсулы фон дер Ляйен

Правящая партия Венгрии установила в понедельник билборды, направленные против президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

На билбордах, установленных за ночь в связи с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне следующего года, фон дер Ляйен изображена вместе с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, который является постоянным объектом враждебности со стороны партии Орбана "Фидес". "Не танцуем под их дудки", – написано на билборде.

ФОТО: REUTERS

Подобные билборды с изображением предшественника фон дер Ляйен Жана-Клода Юнкера вместе с Соросом-старшим вызвали жесткую критику со стороны Брюсселя в 2019 году. "Фидес" снял их после того, как главная правоцентристская группа Европарламента ЕНП пригрозила исключить венгерскую партию. "Фидес" вышел из ЕНП через два года.

Орбан, правительство которого пытается разблокировать миллиарды евро из фондов ЕС, заявил в субботу, что Венгрия "должна сказать "нет" нынешней модели Европы, построенной в Брюсселе".

Ожидается, что Венгрия будет в центре внимания следующего саммита ЕС в середине декабря, поскольку эта страна ЕС больше всего симпатизирует России и скептически относится к планам предложить Украине путь к вступлению в Евросоюз.

Венгерское правительство объявило о манипулятивных "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

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