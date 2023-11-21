Зеленский просит ЕС не подыгрывать Путину в решении по Украине на саммите в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отсутствие решения саммита ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз стало бы победой Кремля.

Об этом он заявил журналистам после переговоров с президентом Европейского совета, которые состоялись в Киеве в присутствии президента Молдовы, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский, описывая ситуацию, не стал опровергать вероятность того, что в декабре саммит ЕС может отказаться открывать переговоры с Украиной.

Он подчеркнул, что Украина сделала и еще сделает все от нее зависящее для выполнения требований ЕС, так называемых "7 критериев", которые определены как предпосылка для дальнейших шагов. Он также отметил, что сам ЕС положительно описывает прогресс Украины. "На сегодня мы готовы, и я вижу реакцию положительную (со стороны Евросоюза)", – заявил он.

Отказ ЕС будет иметь далеко идущие последствия, подчеркнул Владимир Зеленский. "Очень хотелось бы, чтобы мы не играли на руку России. Если не будет объединения Европы вокруг столь важного решения, то после такого (прецедента. – ЕП) могут "ломаться" и другие решения – о помощи Украине, о санкционном давлении, о финансовой помощи. Это – большой вызов для всех, не только для Украины", – пояснил президент.

Впрочем, отвечая на уточняющий вопрос "Европейской правды", Зеленский подчеркнул, что пока отрицательное решение не принято. Он также отметил, что есть опасения не только относительно позиции Орбана: "Еще нет проблемы. Слоном в комнате может быть любой".

"Главное – нам выполнять то, что запланировано. Есть семь рекомендаций, мы должны их полностью сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов", – пояснил он стратегию Украины.

Как известно, премьер Венгрии Орбан публично обещает блокировать положительное для Киева решение.

В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель обещает сделать все возможное, чтобы достичь единодушия в поддержку Украины в декабре.