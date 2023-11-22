Испания на "Рамштайне" рассказала об отправке в Украину лекарств и подготовке ВСУ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес приняла участие в семнадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в онлайн-формате, где рассказала о последней военной помощи Киеву.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу испанского Минобороны.

Во время заседания Роблес сообщила о недавней отправке в Украину 15 паллет с медикаментами и хирургическими инструментами. Они обеспечат функционирование полевого госпиталя, который Испания передала несколько месяцев назад.

Министр также сообщила о сотрудничестве испанской промышленности в поставках оборудования и боеприпасов в Украину и программе поддержки семей украинских солдат, погибших в боях, в военных санаториях на испанском побережье.

Роблес отметила "существенный прогресс" в подготовке украинских военнослужащих в Испании. Военную подготовку прошли более 3000 военных ВСУ, а для юридических советников Министерства обороны и Вооруженных Сил состоятся учебные курсы по международному гуманитарному праву.

В конце выступления она подтвердила "твердое обязательство Испании поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо", говорится в пресс-релизе.

В среду, 22 ноября, в виртуальном формате началось 17-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины с участием около 50 стран. Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин, который в начале этой недели посетил Украину.

Литва на "Рамштайне" объявила о новой концепции коалиции по разминированию. Она предусматривает, что Литва будет пытаться помочь Украине "как в боевом, так и в гуманитарном разминировании", уточнило Минобороны страны.