Стефанишина: Быстрый старт переговоров с Киевом упредит усталость ЕС от расширения

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время визита в Вену в четверг выступила за скорейшее открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Die Presse.

Украинская чиновница считает, что до конца года существует "окно возможностей" для быстрого начала переговоров о вступлении Украины, и Киев надеется на "четкий сигнал" от Брюсселя.

Говоря о преимуществах такого решения, она подчеркнула, что это "позволит предотвратить возвращение усталости от расширения"; кроме того, Украина также является большим европейским рынком, от которого ЕС только выиграет.

Стефанишина добавила, что возможное вето Венгрии Украина хочет предупредить путем "диалога" с Будапештом, в частности для решения вопроса венгерского меньшинства в Украине.

"Но все дебаты о будущем Европы не могут вращаться вокруг угроз одного главы правительства", – подчеркнула она.

Вице-премьер напомнила, что Украина уже много лет борется за сближение с Европой: "Десять лет спустя мы стоим на пороге переговоров о вступлении. Украинцы терпеливы".

В последние дни поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.

Читайте, что нужно сделать Украине, чтобы преодолеть вето Орбана и открыть переговоры о вступлении в ЕС. А также – что стоит за венгерским ультиматумом относительно будущего Украины.