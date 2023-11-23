Украина предлагает ЕС создать мониторинговую миссию на границе с Польшей

Украина инициировала создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе с Польшей, где более двух недель польские перевозчики блокируют ключевые пункты пропуска.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, пишет "Европейская правда".

По словам Деркача, Киев предлагает, чтобы наблюдатели ЕС фиксировали ситуацию, которая происходит перед пунктами пропуска: "пропускаются ли опасные грузы, каким образом пересекает границу гуманитарная помощь, а главное – в каких условиях уже более двух недель находятся наши водители".

"Официальное письмо с таким предложением направили. Ожидаем ответ", – добавил он.

Чиновник также сказал, что Киев начал сбор данных для эвакуации украинских водителей, поскольку согласовать ее на переговорах с местными и центральными властями Польши и ЕС не удалось.

"Мы предложили ряд компромиссов, польское правительство и Еврокомиссия их знают. Но договориться о чем-то возможно только тогда, когда есть желание договариваться, а не только желание блокировать границу", – подытожил Деркач.

Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.

Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

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