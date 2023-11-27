Боррель: ЕС будет сложнее добиваться поддержки Украины в ООН из-за ситуации на Ближнем Востоке

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель допускает, что ЕС будет сложнее добиваться поддержки решений по Украине в ООН из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Такое мнение он высказал в интервью изданию La Vanguardia, сообщает "Европейская правда".

"Посмотрите на реакцию Латинской Америки... Некоторые страны вызвали наших послов, чтобы сообщить им, что они считают наше отношение к Газе несовместимым с тем, что мы отстаиваем в Украине", – сказал европейский дипломат.

По его словам, такие страны, как, например, Чили, которые очень помогли с осуждением России, говорят, что они не понимают позиции ЕС по Газе.

"Они не думают, что мы последовательны. Это разные конфликты, но мировое общественное мнение сравнивает нашу позицию с обоими", – добавил он.

Боррель отметил, что позиция ЕС была ослабленным отношением к ситуации в Газе.

"Глава одной из арабских стран сказал это очень резко, мол, кажется, мы не одинаково ценим жизни одних и других", – заметил он.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз сталкивается с растущей враждебностью в мусульманском мире и за его пределами из-за обвинений в произраильской предвзятости и двойных стандартах в связи с войной в Газе.

Также глава дипломатии ЕС заявил, что после завершения войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС контроль над сектором Газы должен перейти к Палестинской администрации.

Перед этим Боррель призвал Израиль не позволить ярости поглотить его в войне против террористической группировки ХАМАС.