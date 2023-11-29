Столтенберг рассказал, как F-16 изменят ситуацию на поле боя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16, на которых сейчас учатся украинские пилоты, усилят противовоздушную оборону Украины и помогут наносить большие потери оккупационной армии РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"F-16 изменят ситуацию к лучшему. Они усилят украинские способности, чтобы увеличить российские потери. Также F-16 помогут усилить украинскую ПВО", – отметил Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что нет какого-то одного типа оружия, способного кардинально изменить ситуацию на поле боя

"В то же время нам надо осознать, что это (F-16 – ред.) не "серебряная пуля". Нет одной системы, способной фундаментально изменить ситуацию на поле боя. Это вопрос применения многих возможностей, которые работают одновременно, чтобы подвинуть россиян. Мы должны готовиться к долгой и тяжелой битве", – добавил генсек НАТО.

Напомним, в конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16.

Также ранее стало известно, что на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16 (EFTC), где будут проходить обучение украинские пилоты.