Шольц по видеосвязи обсудил с Си войну РФ против Украины

Федеральный канцлер Олаф Шольц провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которой, среди прочего, обсудил захватническую войну России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Tagesschau со ссылкой на заявление немецкого правительства.

Как говорится в сообщении, относительно войны в Украине во время переговоров было отмечено, что ядерная война не должна вестись и никогда не может быть выиграна. Никаких других подробностей немецкое правительство не предоставило.

Другие темы разговора лидеров включали войну на Ближнем Востоке, двусторонние отношения и экономическое сотрудничество.

Ранее китайская сторона объяснила Киеву невозможность принять участие во встрече на Мальте по подготовке саммита "Формулы мира" несовпадением графиков.

Напомним, третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Во встрече приняли участие лично или дистанционно представители 66 стран – более чем на 20 больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Во встрече впервые приняла участие Армения, однако не принял участие Китай.

Об итогах предыдущей встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны