Первую с начала войны помощь Украине от Армении привезла жена премьера

Жена премьер-министра Армении Анна Акопян привезла в Украину первую с начала войны помощь от Еревана.

Об этом информирует Министерство образования и науки Украины, пишет "Европейская правда".

Как сообщает ведомство, Акопян передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения – более 1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников.

Отмечают, что эти гаджеты прежде всего предназначены для детей в тех областях, в которых больше всего школ работают в онлайн-режиме. Речь о детях, которым пришлось покинуть дом из-за боевых действий, детей с инвалидностью, детей из малообеспеченных семей или детей, лишенных родительской опеки.

Каждая из указанных областей получила одинаковое количество девайсов – по 80 ноутбуков/планшетов и 68 смартфонов. Ноутбуки и планшеты передадут в собственность учебных заведений, а смартфоны – как персональные подарки ученикам учреждений профессионально-технического образования из малообеспеченных семей.

"Важно понимать, что девайсы для детей – это не только о подключении к урокам. Это также о возможности общаться со сверстниками, узнавать новую информацию, социализироваться. Радуемся, что вместе с партнерами можем обеспечивать такие возможности", – заявили в Минобразования.

Ранее СМИ сообщили, что Армения направила в Украину гуманитарную помощь впервые с начала развязанной Россией полномасштабной войны.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не поддерживает Россию в ее войне против Украины.

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