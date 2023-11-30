Зеленский обсудил с Шольцем военную помощь и вступление в ЕС

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем – речь шла об оборонном сотрудничестве, ситуации в Черном море, открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность за "зимний" оборонный пакет от Германии, который включает 4 системы IRIS-T.

"Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Я благодарен за мощный "зимний" оборонный пакет от Германии, включая 4 системы IRIS-T, а также за многолетнюю программу финансовой помощи со стороны Германии. Это лучшие признаки неизменной поддержки со стороны Германии. Я высоко ценю, что все наши договоренности выполняются", – написал президент в Twitter (X).

Лидеры также обсудили ситуацию на поле боя. В частности, Зеленский рассказал Шольцу о своем утреннем визите в Купянск, а также в Херсон, Николаев и Одессу накануне.

"Я подчеркнул важность обеспечения единства в Европейском Союзе в вопросе поддержки переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделения 50 млрд евро помощи на последующие годы", – заявил Зеленский.

Во время разговора также шла речь о ситуации в Черном море, функционировании зернового коридора и усилиях, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства.

В понедельник стало известно, что Германия предоставляет 300 миллионов евро на помощь Украине в энергетическом секторе.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность тем, что в мире снижается внимание к войне РФ против Украины.