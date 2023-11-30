Король, премьер и глава МИД Британии поехали на климатический саммит каждый отдельным самолетом

Правительство британского премьера Риши Сунака раскритиковали из-за решения отправить самого Сунака, министра иностранных дел Дэвида Кэмерона и короля Чарльза III на климатическую конференцию COP28 в Дубае отдельными самолетами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

На Даунинг-стрит в четверг подтвердили, что Сунак, Кэмерон и Чарльз отправятся на климатический саммит, направленный на сокращение глобальных выбросов парниковых газов, каждый на своем самолете.

Там объяснили, что глава МИД Британии не мог бы ехать с премьером вместе, поскольку чиновники должны лететь коммерческими, а не чартерными рейсами. Кроме того, Кэмерон летел отдельно, потому что участвовал во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Подход этого правительства к борьбе с изменением климата... заключается не в том, чтобы запретить или уменьшить количество людей, которые могут летать. Он заключается в инвестировании в новые технологии будущего", – подчеркнули в офисе Сунака.

Там объяснили, что самолеты премьера и короля частично использовали авиационное экотопливо, которое приводит к меньшему объему вредных выбросов.

Тем не менее, оппозиционные партии и активисты обвинили премьера Британии в "климатическом лицемерии", критикуя использование отдельных самолетов как "ужасный пример" и "пустую трату денег налогоплательщиков", отмечает The Independent.

Сунака и ранее критиковали за постоянные перелеты за средства налогоплательщиков. Ранее было подсчитано, что британский премьер использовал частный самолет для перелетов по стране каждые восемь дней после вступления в должность.

Большинство британцев, опрошенных в августе, заявили, что Риши Сунак должен пользоваться общественным транспортом, а не частным вертолетом или самолетом, для передвижения, даже если это приводит к задержкам.