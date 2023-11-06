Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатах за год до выборов

За год до выборов 2024 года президент США Джо Байден отстает от бывшего президента Дональда Трампа в пяти из шести ключевых для результатов голосования штатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют новые опросы, проведенные The New York Times и Исследовательским институтом Сиенского колледжа.

Результаты показывают, что Байден проигрывает своему вероятному сопернику от республиканцев Трампу с разницей 4-10 процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

По данным опроса, нынешний президент Соединенных Штатов опережает бывшего хозяина Белого дома только в Висконсине на два процентных пункта.

В ходе исследования респонденты со всеми уровнями дохода заявили, что политика Байдена навредила им лично, тогда как политика Трампа им помогла.

Согласно исследованию, две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.

Избирателей также беспокоит преклонный возраст Байдена – 81 год. Подавляющее большинство респондентов -71% – считает, что Байден "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом.

62% заявили, что Байдену не хватает "остроты ума", чтобы быть эффективным. В противовес этому только 39% электората в целом считают слишком старым Трампа, которому 77 лет.

С разницей 59% против 37% респонденты заявили, что больше доверяют Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, что является самым большим разрывом в любом вопросе.

Предпочтение Трампу в экономических вопросах отдали как мужчины, так и женщины, с высшим образованием и без него, среди всех возрастных категорий и уровня доходов.

Ранее сообщалось, что Байден в рейтинге политических симпатий на один процентный пункт опережает Трампа за год до выборов главы государства.

Сентябрьский опрос показал, что большинство избирателей считали Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок.

Проведенный в июле опрос Pew Research Center показал, что почти половина американцев предпочли бы президента в возрасте до 60 лет.