ЕС договорился о правилах политической рекламы, что ограничит иностранное вмешательство

Совет ЕС и Европарламент согласовали законодательство, которое гармонизирует требования к политической рекламе в разных странах и запрещает иностранным субъектам спонсировать политическую рекламу перед выборами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Эти меры призваны ограничить иностранное вмешательство и повысить прозрачность. Впрочем, новые правила будут применяться только после выборов в Европарламент в следующем году.

Законодательство предусматривает четкую маркировку политической рекламы, облегчение доступа к информации о финансировании и создание публичного хранилища, которое будет содержать всю политическую рекламу в сети и связанную с ней информацию за период до семи лет.

Новые правила также запрещают организациям из третьих стран спонсировать политическую рекламу в течение трех месяцев перед любыми выборами или референдумом.

По словам докладчика, депутата Европарламента Сандро Годзи, эти меры усложнят иностранным субъектам распространение дезинформации и вмешательство в свободные и демократические процессы ЕС.

"Мы также обеспечили благоприятную среду для транснациональной агитации накануне следующих выборов в Европарламент", – отметил он.

Ожидается, что в ноябре Еврокомиссия предложит пакет мер, который будет включать своеобразный "закон об иностранных агентах", регулирующий иностранное финансирование лоббистской деятельности по всему ЕС.

Правила будут применяться только к спонсированной политической рекламе, а личные взгляды, политические убеждения, журналистский контент или общие коммуникации официальных организаций не подпадают под сферу действия законодательства.

Ранее комитет парламента Франции по вопросам разведки в своем ежегодном отчете заявил о "вездесущей и продолжающейся угрозе" иностранного вмешательства с использованием шпионажа и дезинформации, прежде всего со стороны России и Китая.

Перед этим вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова сказала, что видит угрозу победы на предстоящих выборах крайне правых и левых сил, если не "восстановить доверие" граждан к демократии.

Напомним, Еврокомиссия ждет от Meta i TikTok объяснений, что они предпринимают для противодействия вмешательству в выборы и операциям информационного влияния с использованием их платформ.