ЕС договорился о правилах политической рекламы, что ограничит иностранное вмешательство
Совет ЕС и Европарламент согласовали законодательство, которое гармонизирует требования к политической рекламе в разных странах и запрещает иностранным субъектам спонсировать политическую рекламу перед выборами.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.
Эти меры призваны ограничить иностранное вмешательство и повысить прозрачность. Впрочем, новые правила будут применяться только после выборов в Европарламент в следующем году.
Законодательство предусматривает четкую маркировку политической рекламы, облегчение доступа к информации о финансировании и создание публичного хранилища, которое будет содержать всю политическую рекламу в сети и связанную с ней информацию за период до семи лет.
Новые правила также запрещают организациям из третьих стран спонсировать политическую рекламу в течение трех месяцев перед любыми выборами или референдумом.
По словам докладчика, депутата Европарламента Сандро Годзи, эти меры усложнят иностранным субъектам распространение дезинформации и вмешательство в свободные и демократические процессы ЕС.
"Мы также обеспечили благоприятную среду для транснациональной агитации накануне следующих выборов в Европарламент", – отметил он.
Ожидается, что в ноябре Еврокомиссия предложит пакет мер, который будет включать своеобразный "закон об иностранных агентах", регулирующий иностранное финансирование лоббистской деятельности по всему ЕС.
Правила будут применяться только к спонсированной политической рекламе, а личные взгляды, политические убеждения, журналистский контент или общие коммуникации официальных организаций не подпадают под сферу действия законодательства.
Ранее комитет парламента Франции по вопросам разведки в своем ежегодном отчете заявил о "вездесущей и продолжающейся угрозе" иностранного вмешательства с использованием шпионажа и дезинформации, прежде всего со стороны России и Китая.
Перед этим вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова сказала, что видит угрозу победы на предстоящих выборах крайне правых и левых сил, если не "восстановить доверие" граждан к демократии.
Напомним, Еврокомиссия ждет от Meta i TikTok объяснений, что они предпринимают для противодействия вмешательству в выборы и операциям информационного влияния с использованием их платформ.