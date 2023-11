Посол ЕС неожиданно прибыл в Косово, чтобы способствовать нормализации между ней и Сербией

Спецпредставитель Европейского Союза на Западных Балканах Мирослав Лайчак в понедельник начал неожиданный двухдневный визит в частично признанный Косово, чтобы обсудить с его руководством дальнейшие шаги в переговорах с Сербией о нормализации отношений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации AP.

В рамках визита Лайчак встретился с вице-премьером Косово Бесником Бислими, который является главным переговорщиком от страны с Сербией при посредничестве ЕС. Также известно, что посол ЕС должен был встретиться с косовским премьером Альбином Курти и лидерами оппозиции.

Had a very productive day in Kosovo today with good exchanges on latest developments in the EU-facilitated Dialogue and the way ahead. Grateful to all my interlocutors for their active role and support. pic.twitter.com/Jc0KWPmbTW