Посол ЕС неожиданно прибыл в Косово, чтобы способствовать нормализации между ней и Сербией

Спецпредставитель Европейского Союза на Западных Балканах Мирослав Лайчак в понедельник начал неожиданный двухдневный визит в частично признанный Косово, чтобы обсудить с его руководством дальнейшие шаги в переговорах с Сербией о нормализации отношений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации AP.

В рамках визита Лайчак встретился с вице-премьером Косово Бесником Бислими, который является главным переговорщиком от страны с Сербией при посредничестве ЕС. Также известно, что посол ЕС должен был встретиться с косовским премьером Альбином Курти и лидерами оппозиции.

Had a very productive day in Kosovo today with good exchanges on latest developments in the EU-facilitated Dialogue and the way ahead. Grateful to all my interlocutors for their active role and support. pic.twitter.com/Jc0KWPmbTW November 7, 2023

Во время визита в страны Западных Балкан на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Косово создать ассоциацию городов с сербским большинством и призвала Сербию к "фактическому признанию" независимости этой страны.

Напомним, Приштина и Белград 27 февраля заключили в Северной Македонии Охридское соглашение, которое хоть прямо и не требует от Сербии признать независимость Косова, однако не позволяет ей выступать против его вступления в международные организации, такие как НАТО, ЕС или Совет Европы.

Соглашение также требует от Белграда признать косовские национальные символы, паспорта, дипломы и автомобильные регистрационные знаки. Зато Косово должно обеспечить надлежащий уровень самоуправления для этнических сербов в Косово.

По данным СМИ, во время переговоров в Брюсселе при посредничестве ЕС Сербия и Косово сделали "существенные шаги" к созданию Ассоциации сербских муниципалитетов, хотя финального согласия еще нет.