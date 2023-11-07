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Посол ЕС неожиданно прибыл в Косово, чтобы способствовать нормализации между ней и Сербией

Вторник, 7 ноября 2023, 21:22

Спецпредставитель Европейского Союза на Западных Балканах Мирослав Лайчак в понедельник начал неожиданный двухдневный визит в частично признанный Косово, чтобы обсудить с его руководством дальнейшие шаги в переговорах с Сербией о нормализации отношений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации AP.

В рамках визита Лайчак встретился с вице-премьером Косово Бесником Бислими, который является главным переговорщиком от страны с Сербией при посредничестве ЕС. Также известно, что посол ЕС должен был встретиться с косовским премьером Альбином Курти и лидерами оппозиции.

Во время визита в страны Западных Балкан на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Косово создать ассоциацию городов с сербским большинством и призвала Сербию к "фактическому признанию" независимости этой страны.

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Напомним, Приштина и Белград 27 февраля заключили в Северной Македонии Охридское соглашение, которое хоть прямо и не требует от Сербии признать независимость Косова, однако не позволяет ей выступать против его вступления в международные организации, такие как НАТО, ЕС или Совет Европы.

Соглашение также требует от Белграда признать косовские национальные символы, паспорта, дипломы и автомобильные регистрационные знаки. Зато Косово должно обеспечить надлежащий уровень самоуправления для этнических сербов в Косово.

По данным СМИ, во время переговоров в Брюсселе при посредничестве ЕС Сербия и Косово сделали "существенные шаги" к созданию Ассоциации сербских муниципалитетов, хотя финального согласия еще нет.

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